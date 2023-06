Premier League: alla prima giornata subito Chelsea-Liverpool

Sorteggiato il calendario del torneo che inizierà l'11 agosto per concludersi il 19 maggio

15-06-2023 10:30

Oggi è nata la prossima Premier League con il sorteggio del calendario. Con il Manchester City campione, si parte il prossimo venerdì 11 agosto, mentre la chiusura del campionato inglese è prevista per sabato 19 maggio. Alla prima giornata c’è subito un big-match, a Londra, tra il Chelsea e il Liverpool. I campioni in carica di Pep Guardiola esordiranno invece in casa del Burnley, nell’anticipo del venerdì sera. I cugini del Manchester United, a OId Trafford, riceveranno la visita del Wolverhampton. Trasferta pure per il Tottenham contro il Brentford.

Ecco il programma completo del primo turno della Premier League 2023-2024:

Venerdì 11 agosto 2023

Burnley – Manchester City

Sabato 12 agosto 2023

Arsenal – Nottingham Forest

Bournemouth – West Ham

Brighton – Luton Town

Everton – Fulham

Sheffield Utd – Crystal Palace

Newcastle – Aston Villa

Domenica 13 agosto 2023

Brentford – Tottenham

Chelsea – Liverpool

Lunedì 14 agosto 2023

Manchester United – Wolverhampton