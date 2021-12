Premier, altro pareggio per il Manchester United: 1-1 col Newcastle

27-12-2021 23:13

Il Manchester United incappa in un altro brutto risultato, un pareggio in casa del Newcastle United. Al gol di Saint-Maximin risponde Cavani nel secondo tempo. Manchester United ora settimo in Premier League, Newcastle che comunque rimane in zona retrocessione.

Il tabellino

Newcastle-Manchester United 1-1 (primo tempo 1-0)

Newcastle (4-5-1): Dubravka; Krafth, Schär, Lascelles, Manquillo; Fraser (75′ Almiron), Shelvey, Longstaff, Joelinton, Saint-Maximin (83′ Gayle); Wilson (51′ pt Murphy). All. Howe

Manchester United (4-4-2): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Alex Telles; Rashford, Fred (46′ Sancho), McTominay (78′ Matic), Bruno Fernandes; Greenwood (46′ Cavani), Cristiano Ronaldo. All. Rangnick

Arbitro: Craig Pawson

Gol: 7′ Saint-Maximin (N), 71′ Cavani (M)

Ammoniti: Cristiano Ronaldo, Krafth, Bruno Fernandes, Maguire, Joelinton, Manquillo

Espulsi: nessuno

Il Manchester United è andato subito in svantaggio al minuto 7: Longstaff ruba palla a Varane sulla trequarti e allarga per Saint-Maximin, che all’ingresso dell’area si accentra e col destro lascia impietrito De Gea. A rimettere a posto tutto però è l’uruguaiano Edinson Cavani: cross di Dalot, primo tentativo respinto di Cavani, che alla seconda occasione però non sbaglia. 1-1.

