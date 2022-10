Premier League, anche lo United su Frattesi del Sassuolo

12-10-2022 19:33

Manchester United e Milan sono sulle tracce di Davide Frattesi del Sassuolo. Il club neroverde non è contrario a una sua vendita, ma non intende fare sconti sul prezzo del cartellino.

Frattesi, 23 anni, si è messo in luce nella scorsa stagione dopo essere tornato da tre prestiti consecutivi in Serie B. Sono state 35 le presenze in campionato nella scorsa stagione, e nel 2022/2023 ha già messo a segno tre gol.

La sua rapida ascesa gli è valsa la prima convocazione in nazionale per l’Italia a giugno, e da allora ha giocato gli incontri di Nations League contro Germania e Inghilterra.

Si pensava che potesse lasciare il club nella scorsa finestra di mercato, quando il Sassuolo ha ceduto anche Gianluca Scamacca al West Ham, ma questo non è successo, anche se il suo continuo miglioramento significa che potrebbe andarsene a gennaio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato, lo United ha inviato degli osservatori a Sassuolo per visionare da vicino il centrocampista alto un metro e ottanta e gli è stato risposto che il prezzo è di 35 milioni di euro. Il contratto di Frattesi lo lega alla squadra di Serie A fino al 2026.