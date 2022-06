Premier League, Cafù spinge Nunez a Liverpool

11-06-2022 16:12

Il grande brasiliano Cafu spinto il talento Darwin Nunez ad andare al Liverpool se vuole trovare il successo personale, vista la recente storia di acquisti dei Reds e l’abilità di Jurgen Klopp come allenatore.

Sadio Mane è stato oggetto di ripetuti interessi da parte del Bayern Monaco, con i campioni della Bundesliga che stanno cercando di assicurarsi il senegalese.

La squadra di Julian Nagelsmann avrebbe ricevuto una controfferta per l’attaccante del Liverpool all’inizio di questa settimana, ma si prevede che il Bayern continui ad avanzare proposte.

L’uscita di Mane aprirebbe le porte al Liverpool per l’ingaggio di Nunez, che è stato fortemente collegato a un trasferimento ad Anfield per una cifra di 100 milioni di euro (85 milioni di sterline).

Nunez ha segnato 48 gol in 85 partite con il Benfica in tutte le competizioni e ha avuto una media di 1,2 gol ogni 90 minuti nella Primeira Liga portoghese la scorsa stagione, compresi sei colpi in Champions League contro Barcellona, Bayern, Ajax e Liverpool.

Dopo il successo avuto con acquisti come Mohamed Salah, Mane e Alisson, insieme a trasferimenti più recenti come Thiago e Luis Diaz, Cafu ritiene che il Liverpool raramente sbagli nel mercato dei trasferimenti.

“Ogni volta che il Liverpool acquista un giocatore, si tratta di un acquisto azzeccato”, ha dichiarato Cafu a Stats Perform durante il media day in vista della sua partecipazione alla partita di beneficenza Soccer Aid di domenica.

“Klopp è un allenatore molto, molto intelligente, molto bravo, ha fatto bene al Liverpool per molti anni, se vuole prendere questo giocatore è perché il Liverpool vuole davvero puntare molto su di lui”.

Cafu ha anche parlato del successo della sua ex squadra, la Roma, che ha vinto il suo primo trofeo europeo con l’Europa Conference League sotto la guida di José Mourinho.

Per i giallorossi si tratta del primo titolo dalla Coppa Italia del 2008 e Cafu, che ha vinto lo scudetto con la Roma nel 2001, ha espresso la sua gioia nel vedere la sua ex squadra trionfare.

“È difficile ma non impossibile vincere un trofeo a Roma. Abbiamo vinto, abbiamo festeggiato, abbiamo festeggiato fino ad oggi”, ha aggiunto.

“Congratulazioni a Mourinho e a tutta la squadra, che quest’anno ha fatto una grande stagione, arrivando a vincere la Conference League, e speriamo che possano continuare così”.

“È un posto dove, quando vincono, festeggiano a lungo. Spero che siano molto contenti di questa stagione”.

Tuttavia, Cafu si è rifiutato di fare paragoni tra la squadra vincente di Mourinho e la Roma in cui ha giocato.

“Non è che noi fossimo più forti, non si possono fare paragoni”, ha continuato. “Era una squadra che ha vinto lo scudetto, abbiamo vinto tante cose belle, anche questa squadra ha vinto, ma non si può paragonare una squadra vincente.

