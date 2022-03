Premier League: Chelsea a valanga, Liverpool di misura

05-03-2022 21:35

Nelle partite odierne della ventottesima giornata di Premier League il Chelsea strapazza in trasferta il Burnley per 4-0, tutti i gol nel secondo tempo con doppietta di Havertz. Il Liverpool invece batte di misura per 1-0 il West Ham con gol di Mane e si riporta a -3 dal City in attesa del derby di Manchester di domani.

Questi gli altri risultati odierni: Leicester-Leeds 1-0, Aston Villa-Southampton 4-0, Newcastle-Brighton 2-1, Norwich-Brentford 1-3, Wolverhampton-Crystal Palace 0-2.

