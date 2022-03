06-03-2022 21:15

Con una doppietta di De Bruyne al 5’ e al 28’ e una di Mahrez al 68’ e al 90’ il Manchester City di Guardiola ha umiliato il Manchester United per 4-1 all’Etihad Stadium nel derby della ventottesima giornata di Premier League. Gol del momentaneo pareggio di Sancho al 22’ per i Red Devils tra i quali Rangnick non ha portato nemmeno in panchina Cristiano Ronaldo. Nell’altra partita del campionato inglese giocata oggi l’Arsenal ha battuto fuori casa il Watford per 3-2.

