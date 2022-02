Premier League, domani il ritorno in campo di Christian Eriksen

25-02-2022 15:53

È durato nove mesi il calvario di Christian Eriksen, danese colpito da un brutto episodio cardiaco nel corso di Euro 2020 e costretto a rimanere lontano dai campi per tantissimo tempo. Eriksen ha anche dovuto lasciare l’Italia, dove non gli sarebbe stato consentito di praticare attività agonistica dato il suo stato di salute.

L’ex Inter però non si è arreso ed è ripartito dalla Premier League, e precisamente dal Brentford, dove domani, come annunciato dall’allenatore Thomas Frank. La fine di un calvario interminabile e pesantissimo per Eriksen, che finalmente domani tornerà a essere un giocatore di calcio a tutti gli effetti.

OMNISPORT