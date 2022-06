Premier League, Eriksen non rinnoverà col Brentford: su di lui Conte e gli Spurs

13-06-2022 16:30

Dopo 11 partite e un gol in Premier League con la maglia del Brentford da gennaio a oggi, Christian Eriksen è vicino alla scadenza del suo attuale contratto. Come scrive Calciomercato.com, il talento danese con ogni probabilità non rinnoverà col club attuale, ma andrà alla ricerca di una sfida per lui più stimolante, ovvero la Champions League.

Molte sono le squadre su di lui, soprattutto inglese, ma sembra che il Tottenham di Antonio Conte, sua ex squadra prima dell’Inter e suo ex allenatore proprio a Milano, sia quello al momento in vantaggio.

