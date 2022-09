Premier League, Man United: Ten Hag chiede ulteriori rinforzi

20-09-2022 13:36

La ricostruzione del Manchester United è in pieno svolgimento, ma ancora soddisfa il tecnico dei Red Devils Eric Ten Hag. Secondo quanto riportato da TWM, il manager olandese avrebbe chiesto un ulteriore sforzo economico alla dirigenza per gennaio, allo scorso di acquistare una punta e un terzino destro.

Dal canto suo la proprietà non sembra incline a soddisfare la richiesta del tecnico, ma le cose potrebbero anche cambiare se, a gennaio, lo United sarà in una posizione interessante almeno in ottica Champions League.