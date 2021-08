Premier League, per Tuchel il Chelsea non è tra le prime favorite per il titolo

Non bastano al Chelsea la conquista della Champions League e della Supercoppa Europea per essere considerata tra le principali favorite per la vittoria della Premier League. Almeno per Thomas Tuchel.

L’allenatore dei Blues infatti crede che, anche con l’arrivo di una macchina da gol come Lukaku, i londinesi restino un gradino sotto ad altre 3-4 formazioni a suo avviso più pronte per arrivare fino in fondo al campionato inglese.

“Vedo il mio Chelsea come quarta forza del campionato, quindi non possiamo essere noi la favorita per vincere il campionato” è il giudizio del tecnico tedesco.

“Dobbiamo ridurre il gap con le prime tre. Lo scorso anno abbiamo alzato l’asticella e accorciato questa distanza in ogni partita, vogliamo rifarlo anche quest’anno. La Premier è un campionato tosto, noi siamo gli inseguitori e dobbiamo avvicinarci a Manchester City, United e Liverpool. Questa è la realtà delle cose” ha affermato convinto Tuchel.

OMNISPORT | 16-08-2021 19:59