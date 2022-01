Premier League: rinviato il derby Tottenham-Arsenal

15-01-2022 17:02

Domani pomeriggio non si giocherà il match di Premier League tra il Tottenham di Conte e l’Arsenal di Arteta, il derby londinese. Il consiglio della Premier League ha accolto la richiesta dei Gunners, che avevano chiesto il rinvio per le troppe assenze. L’incontro era in programma alle 17.30.

Ieri Sky Sports UK aveva parlato di un Tottenham incredulo perché nell’Arsenal non ci sarebbe un vero e proprio focolaio covid. Alcuni sono assenti per la Coppa d’Africa. Odegaard non ha giocato l’andata della semifinale di Carabao Cup per covid, Smith Rove e Tomiyasu sono fuori per infortunio, Soares e Saka si sono fatti male in Coppa, Xhaxa è squalificato in quanto espulso. E ancora: Partey, Elneny, Pepe e Aubameyang stanno disputando tutti la Coppa d’Africa.

OMNISPORT