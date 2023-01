Premier League, United in vendita: presto nuove offerte

14-01-2023 11:01

Come in molti ricorderanno, la proprietà del Manchester United ha messo in vendita il club nel corso dello scorso mese di novembre. La famiglia Glazer, al momento proprietaria, sta cercando nuovi investitori che possano contribuire a far tornare i Red Devils ai loro antichi fasti.

Dall’Inghilterra, e precisamente dal Telegraph, si parla di parecchio interesse dal Medio Oriente, dall’Asia e dall’America. Inoltre, pare che alcune di queste offerte potrebbero essere formalizzate addirittura entro la fine di febbraio.

TMW, che cita sempre il Telegraph, parla anche di Sir Jim Ratcliffe, miliardario inglese, come pronto a fare un’offerta concreta.