Premier Padel Finals, chi entra e chi è a rischio: Coello-Tapia inafferrabili

Siamo già con 3 Major su 4 disputati e soli 5 tornei da qui al termine della stagione: la corsa alle Premier Padel Finals di Barcellona si accende

La stagione del padel prosegue sotto il segno di Arturo Coello e Agustin Tapia, coppia capace di conquistare il decimo torneo Premier Padel della stagione al Major di Parigi (il quinto consecutivo battendo in finale Chingotto e Galan), mentre si avvicina la prima edizione delle Premier Padel Finals, in calendario tra il 19 e il 22 dicembre a Barcellona.

Premier Padel Finals 2024

Un torneo che sostituisce il vecchio Master Final del World Padel Tour, nell’ambito del nuovo circuito. E ormai, con tre Major su quattro disputati e soli cinque tornei da qui alla fine della stagione (Finals escluse), sembrano definirsi i nomi dei 16 partecipanti, ovvero le prime otto coppie top, maschile e femminile.

Le date dei prossimi tornei

Dal 19 al 26 ottobre è in programma il P2 di Newgiza (Egitto), e poi due P1 a Dubai (3-10 novembre) e Kuwait City (9-17), prima dell’ultimo Major dell’anno ad Acapulco, tra il 23 novembre e il 1° dicembre. L’ultima fermata prima dell’arrivo è il P1 di Milano, che si disputerà all’Allianz Cloud dal 30 novembre all’8 dicembre.

I magnifici 16

Per le prime due coppie al mondo sono già certe di presentarsi a Barcellona con l’obiettivo di ritrovarsi nell’ennesima finale, ma nulla è scontato: Coello e Tapia, che nel corso del 2024 hanno già accumulato la bellezza di 13.680, sono la rivelazione. Nella classifica Race stagionale sono rispettivamente al quinto e al sesto posto Martin Di Nenno e Juan Lebron, sconfitti proprio a Parigi dai Chingalan. A 4.455 punti stagionali c’è Paquito Navarro, che dopo la separazione da Lebron ha unito le forze con Pablo Cardona.

Andiamo avanti e scorriamo la classifica: su Coki Nieto e Jon Sanz, al numero 11 e 12 della race, non ci sono molti dubbi. La loro regolarità dovrebbe garantire ai due, rimasti la coppia più longeva fra quelle di vertice, un posto alle Finals. Costantemente nei quarti di finale della maggior parte dei tornei, Coki e Jon si sono tolti la soddisfazione di portarsi a casa il P2 di Bordeaux.

Stesso discorso per il P2 finlandese vinto da Lebron e Di Nenno. Bisogna accontentarsi delle briciole quando i Golden Boys e Chingalan non si presentano ai nastri di partenza. La settima coppia che in questo momento andrebbe alle Finals è quella formata da Momo Gonzalez e Edu Alonso.

Alex Ruiz (17) e Arroyo (19) hanno bisogno di finire bene la stagione per presentarsi a Barcellona, così come Lucas Bergamini (18), che proverà a essere trascinato da Javi Garrido, che dopo l’esclusione dal mondiale rischia di vivere una situazione particolare anche alle Finals. Se ci fermassimo qui, lo spagnolo numero 10 andrebbe a giocare le Finals senza il suo compagno. Tra gli esclusi top c’è Fernando Belasteguin, che è fuori dai primi 20 nella classifica stagionale (22esimo). Un grande protagonista che stavolta pare non abbia centrato l’obiettivo.