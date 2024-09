Valladolid Premier Padel: vittoria Coello/Tapia, successo femminile per Triay/Fernandez. Carolina Orsi si ferma agli ottavi

Ennesimo successo di una coppia straordinaria del padel che sta dominando la stagione in corso: Coello/Tapia trionfano anche in Spagna

Una stagione all’insegna di un duo straordinario. E l’Oysho Valladolid Premier Padel P2 ne è la dimostrazione con il quarto titolo di fila per Arturo Coello e Agustin Tapia, nono di questo 2024 davvero impressionante a livello di risultati. Contro questa coppia eccezionale poco sono riusciti a fare Fede Chingotto e Ale Galan.

Valladolid Premier Padel: vincono Coello/Tapia

La coppia Chingotto/Galan riesce ad aggiudicarsi un set, cosa che non era accaduta negli ultimi tre precedenti, ma che incide zero sull’esito della finale che premia ancora una volta l’efficacia e la costanza della coppia Coello/Tapia. La finale maschile era incominciata sotto il segno del magnifico duo, capace di lascire un barlume di speranza giusto fino al terzo set point, sul 4-5, quando lo smash al vetro di Chingotto ha assegnato il primo set a Coello e Tapia.

A Valladolid, però, Chingotto e Galan dimostrano di riuscire a rimanere più in partita e un set se lo prendono dopo sette persi di fila e la partita si è decisa al terzo, dove il livello della partita si è alzato ancora. Il break che è valso la vittoria per Coello e Tapia è arrivato sul 5-3, prima della grande gioia e anche delle lacrime di ‘Arturito’ dopo il 6-4 4-6 6-3 finale.

Successo Triay/Fernandez al femminile

Passiamo al successo al femminile per la prima volta, di Gemma Triay e Claudia Fernandez che hanno superato Paula Josemaria e Ari Sanchez in finale: così si arriva sul 5-5 complessivo. Quarto titolo stagionale (raggiunte Delfi Brea e Bea Gonzalez) in una finale durata un’ora e 21′ e finita 6-3 6-2.

Carolina Orsi uscita agli ottavi

Niente da fare purtroppo per l’azzurra Carolina Orsi che, dopo aver battuto in coppia con Nuria Rodriguez Osoro/Virseda, ha ceduto nell’ottavo di finale in tre set contro la coppia Carnicero/Merino.

Dopo tre tornei in tre settimane (Madrid, Rotterdam e Valladolid), il circuito Premier Padel affronta una pausa fino al 30 settembre quando tornerà il terzo major della stagione a Parigi nella cornice del Roland Garros.