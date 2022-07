Premier, Ronaldo torna a Manchester: presto incontro con la società

25-07-2022 23:00

Il fenomeno di Madeira Cristiano Ronaldo non conosce ancora veramente il suo futuro, diviso tra la volontà di lasciare lo United e la decisione del club di non privarsene.

Come scrive oggi The Athletic, CR7 sarebbe ritornato oggi nell’ex centro ferroviario della Gran Bretagna, e nei prossimi giorni (forse già domani) dovrebbe avere un colloqui esaustivo con la società per chiarire, una volta per tutte, il suo futuro.

In ogni caso, le opzioni sono davvero poche per il portoghese, che ormai non ha più quella marea di estimatori che aveva in passato.