Premier, Thiago Silva nei guai dopo aver dato la maglia a un operaio

Quello che fino a un anno fa sarebbe stato considerato un bel gesto, oggi assume tutto un altro significato. Il difensore del Chelsea Thiago Silva è nei guai per aver dato la sua maglia di gioco a un operaio in tribuna.

Il brasiliano ex Milan non avrebbe rispettato il protocollo sanitario anti-Covid e adesso rischia almeno una multa. Le vecchie abitudini sono dure a morire, ma i giocatori hanno il dovere di pensare diversamente rispetto a prima, per il bene di tutti.

OMNISPORT | 17-01-2021 12:47