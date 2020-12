Preseason NBA: altra vittoria per James e compagni

Continuano le gare di preaseson NBA in vista dell’inizio della regular season, fissato per il prossimo 22 dicembre. Terza vittoria, su altrettante gare disputate, per i LA Lakers che superano i Phoenix Suns 112-107 (15′ in campo per James, con 11 punti).

Bel successo di New York ai danni di Cleveland (100-93) mentre Chicago si impone su OKC (124-103, 27 punti di White). Infine sconfitta per Portland che si arrende a Denver (125-96 il finale, 12 punti di Jokic).

OMNISPORT | 17-12-2020 07:51