Dramma per Gresele dell'Hellas: è in terapia intensiva

Drammatica notizia in casa Hellas: Andrea Gresele, terzino destro classe 2002 della squadra Primavera, è stato folgorato dai fili di un treno ed è ricoverato in condizioni gravissime.

Come riporta il quotidiano ‘L’Arena’, il fatto sarebbe accaduto ieri mattina attorno alle 3 in via Galileo Galilei (Porto San Pancrazio), dove Gresele e alcuni amici avevano affittato una casa per il fine settimana. Il classe 2002 pare abbia preso una sedia per scavalcare la recinzione della ferrovia, da lì sarebbe salito sul tetto di un vagone dove ha poi, toccati inavvertitamente i cavi elettrici, avrebbe preso la scossa che lo ha fatto cadere a terra, cadendo da un’altezza di 4 metri. Gresele, stando a quanto diffuso dal quotidiano veronese, avrebbe riportato: la frattura di una vertebra, un ematoma cranico e l’ustione di una mano.

I soccorsi, chiamati dagli amici del giovane, sarebbero stati immediati. Recuperato con non poche difficoltà, Gresele è stato portato subito in ospedale. Dopo essere stato operato d’urgenza alla testa per ridurre un edema cerebrale è in rianimazione. La prognosi è riservata.

Il Verona non ha per ora fornito dettagli sul tragico accaduto, limitandosi a stringersi attorno ai familiari attoniti: “Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza Andrea!” si legge sul profilo twitter della società gialloblu.

Nativo di Isola Vicentina in provincia di Vicenza, classe 2002, Andrea Gresele è uno dei punti di forza del settore giovanile dell’Hellas. Gioca nel ruolo di terzino sinistro e nelle ultime settimane era stato anche aggregato alla prima squadra e convocato da Juric per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari dello scorso 25 Novembre.

VIRGILIO SPORT | 08-02-2021 14:08