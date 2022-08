Primo gol di Insigne con la maglia del Toronto

07-08-2022 14:16

Lorenzo Insigne ha firmato il suo primo gol con la maglia del Toronto, nella Major League Soccer. L’ex capitano del Napoli ha segnato la quarta e ultima rete per i canadesi nel confronto vinto 4-3 sul campo di Nashville. A segno, ed è il suo secondo centro in tre partite, anche l’altro italiano dell’attacco del Toronto, Federico Bernardeschi, che ha trasformato un calcio di rigore, quello che ha portato la squadra definitivamente in vantaggio per 3-2 dopo la doppietta di Osorio vanificata dal doppio pareggio dei padroni di casa.