Profezie Sconcerti su Juve in Superlega scatenano i tifosi

E’ davvero un affare la SuperLega per la Juventus? Ha dei dubbi Mario Sconcerti che, nel criticare tutto il progetto allestito dai grandi d’Europa, si rivolge direttamente ad Agnelli nel suo fondo di oggi sul Corriere della Sera. Sconcerti ipotizza due conseguenze nefaste dall’operazione: una legata all’aspetto commerciale della controllata che fa capo a John Elkann e l’altra sul piano dei risultati per un club abituato a far incetta di successi.

I due dubbi di Sconcerti agitano il web

Il giornalista, in merito alla SuperLega, parla di “idea rozza che va contro il gradimento dei tifosi e avere milioni di persone contro non è un’operazione di marketing consigliabile, soprattutto per Fca che deve vendere prodotti in Europa. Chissà cosa ne pensa Elkann…”.

Poi, ricordando i 9 scudetti di fila e le tante vittorie, aggiunge: “nell’ euforia dimentica un altro particolare: quale sarebbe il piazzamento della Juve in questo super campionato? La storia dice tra il 6° e il 9° posto. Cioè il prodromo della noia”.

I tifosi attaccano Sconcerti sui social

Fioccano commenti acidi su twitter: “Eh si, perché io compro Fiat perché tifo Juve…. ma Sconcerti è sicuro di essere a posto?” o anche: “su quali basi si fonderebbe la sua profezia? a me sembra una teoria grottesca, ma chissà, magari è frutto di ricerche “argomentate”…”, oppure: “Ma cosa c’entra FCA che manco esiste più? Ora c’è Stellantis. Ma quali piazze si metterebbero contro poi? Non mettete in bocca al popolo quello che pensate voi…”.

Il web è un fiume in piena: “Certo. Sconcerti, che ha scoperto tutto ieri e che “marketing” sa a malapena come si scriva ha deciso che non c’è “gradimento dei tifosi”. I presidenti dietro l’operazione e gli sponsor che la finanzieranno invece non hanno fatto neanche un indagine di mercato piccina picciò” oppure: “singolare che nel pezzo di Sconcerti le critiche siano solo alla Juventus (Milan e Inter mai citate)” e ancora: “Io sono juventino probabilmente non vinceremo più niente ma la superlega mi piace, come mi piace la NBA e come mi piace l’eurolega” e infine: “Dottor Sconcerti pensa che l’NBA o l’Eurolega del basket non piaccia ai tifosi??? Non capisce che è la goduria degli appassionati del basket?? Godere in continuità della massima espressione mondiale del calcio sarà il massimo”.

SPORTEVAI | 19-04-2021 09:57