Pronta una rivoluzione in casa Inter: obiettivo abbassare l'età media

La Gazzetta dello Sport parla del fatto che l’Inter abbia intenzione, la prossima estate, di operare una piccola rivoluzione con lo scopo di abbassare l’età media della rosa, cominciando dal non rinnovare gli accordi con alcuni protagonisti storici. Handanovic ad esempio difficilmente prolungherà oltre al 2022, come Perisic. Vidal addirittura potrebbe rescindere anticipatamente il proprio contratto per tornare a giocare in Sudamerica.

Anche Alexis Sanchez, che ha firmato fino al 2023, non è certo di restare oltre l’estate prossima visto che nelle gerarchie attualmente è già indietro rispetto ai compagni. In scadenza nel 2022 anche Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia.

OMNISPORT | 10-09-2021 13:07