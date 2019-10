Proprietà Milan, nuova rivoluzione in vista per il club rossonero

Il 2020 può essere l’anno di un altro grande cambiamento al vertice della proprietà del Milan: il club rossonero potrebbe essere infatti acquistato da Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh-Luois Vuitton, il più grande polo mondiale del lusso. Secondo quanto riferisce ‘Il Giorno’, le voci si fanno sempre più insistenti e Arnault, che vorrebbe rilevare il club rossonero entro l’estate del 2020, ha già affidato alla banca di investimento londinese Lazard il ruolo di advisor.

Il figlio dell’imprenditore francese, Antoine, aveva provato a smentire tramite i social: “Massimo interesse per il club ma non siamo interessati ad investire” aveva detto, ma il gruppo in realtà sembra notevolmente attratto dalle nuove dinamiche dall’economia europea, in cui Londra per via della Brexit ha perso il suo ruolo centrale nell’industria del lusso.

Al momento non sono state registrate offerte ma Elliott chiede un miliardo e 200 milioni di euro. Un ruolo cruciale potrebbe averlo lo stadio: il fondo statunitense vuole accelerare, ben consapevole che con la certezza di poter giocare in uno stadio moderno sarebbe molto più facile cedere il club a condizioni vantaggiose.

Intanto il Consiglio comunale di Milano ha espresso un ‘sì’ condizionato al progetto per la costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter, per la soddisfazione di entrambi i club: “AC Milan e FC Internazionale Milano accolgono positivamente la notizia della approvazione dell’Ordine del Giorno da parte del Consiglio Comunale di Milano” hanno dichiarato in un comunicato congiunto.

“Nel riconoscere il Pubblico Interesse alla ‘Proposta di Fattibilità Tecnico Economica’ – si legge ancora nel comunicato – per la riqualificazione dell’area di San Siro presentato dai Club, si apprezza come sia stata recepita la visione dei Club di offrire alla città di Milano un nuovo stadio con elevati standard di eccellenza e un nuovo distretto al servizio dei cittadini”.

“I Club confidano che la Giunta Comunale recepisca l’assenso espresso dal Consiglio risolvendo, nell’espressione del pubblico interesse che chiuderà questa fase istruttoria, tutti i temi fondamentali che ancora necessitano di essere chiariti per poter assicurare ai Club la fattibilità e sostenibilità economica del progetto, come la ri-funzionalizzazione di parte del Meazza e le volumetrie accessorie correlate al nuovo stadio. AC Milan e FC Internazionale Milano continuano il percorso di confronto con tutti gli attori coinvolti, Istituzioni e cittadini, nella necessità di rispettare i tempi prospettati nella Proposta” hanno poi concluso i rappresentanti dei due club milanesi.

Un cambiamento così radicale come un cambio di proprietà potrebbe segnare anche il futuro dei rossoneri, che non stanno certo passando un periodo positivo. La proprietà attuale vuole investire esclusivamente in giovani prospetti da rivendere per ottenere plusvalenze e non vede di buon occhio investimenti importanti per giocatori affermati. Qualora dovesse arrivare Arnault, invece, l’imprenditore francese potrebbe presentarsi ai tifosi con un regalo: Massimiliano Allegri.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 14:10