Prosegue il valzer delle panchine in Eurolega

Ostoja Mijailovic, il presidente del Partizan Belgrado, con Blic ha parlato della situazione di Andrea Trinchieri. Il tecnico milanese, attualmente al timone dei bianconeri della capitale della Serbia, ha visto il suo nome accostato al Panathinaikos per la prossima stagione.

"I media stanno scrivendo di tutto in questi giorni – ha sostenuto l’imprenditore -. Andrea ha un contratto con noi per questa stagione e per la prossima, vedremo cosa succederà. Ma oggi è l’allenatore del Partizan".

Secondo la stampa greca, invece, l'obiettivo dei verdi è il ritorno di Zeljko Obradovic.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 17:21