Prova tv per Mandzukic: ecco la sentenza del giudice sportivo

Mario Mandzukic assolto. L'attaccante della Juventus, sottoposto alla prova tv dopo il calcetto rifilato a Romagnoli durante la partita contro il Milan, non ha ricevuto nessuna sanzione dal giudice sportivo che ha giudicato la condotta dell'attaccante croato come non violenta.

Questo il dispositivo della sentenza: "Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.04 dell'8 aprile 2019) in merito alla possibile condotta violenta del calciatore Mario Mandzukic (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Alessio Romagnoli (Soc. Milan) intorno al 41° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; rilevato, in disparte il profilo dell'ammissibilità della prova televisiva nella presente fattispecie, che il Giudice è chiamato comunque a valutare, a termini della predetta norma, la sussistenza del requisito della condotta violenta; considerato che nel caso di specie il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mario Mandzukic (Soc. Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 16:41