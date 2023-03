Prove di Champions per l'Atalanta, Gasperini: "C'è lo spirito per provarci"

Il tecnico orobico: "Sse non ci arriveremo non sarà un fallimento, importante fare rotazioni in attacco".

17-03-2023 23:46

L’Atalanta ritrova i tre punti dopo qualche settimana, ma Gian Piero Gasperini valuta in maniera positiva il campionato dei suoi: “Non siamo mai usciti dalle posizioni europee, la squadra ha giocato bene sul piano tecnico e dimostrato attaccamento alla maglia. Io sono soddisfatto, alti e bassi li hanno tutti: non siamo lontani dal quarto posto, ma le avversarie sono importanti, occorre fare filotto. Con questo spirito arriveremo in alto, ma se non sarà Champions non sarà fallimento”.

Questa l’analisi dei 90′ contro l’Empoli: “Guardo sempre la prestazione, nel primo tempo abbiamo creato, nel secondo tempo concretizzato. Ci è mancata la precisione, non l’atteggiamento: che l’avversario con un’azione venga su e segni grazie a un rimpallo, è la bellezza del calcio; Muriel e Duvan Zapata hanno fatto bene, se in attacco stiamo tutti bene, siamo più forti: troveranno la via della rete”.

Il calcio italiano è alla riscossa: “Portare sei squadre ai quarti è fantastico, sarebbe importante ritornare a vincere. Le rivali sono toste, le italiane sono competitive”.