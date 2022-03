02-03-2022 17:49

Christof Innerhofer, caduto durante il riscaldamento, non ha preso il via nella prima prova cronometrata odierna delle due discese maschili di Coppa del Mondo di Kvitfjell. il campione di Gais è stato sottoposto a esami che hanno escluso danni ai legamenti del ginocchio sinistro, ma valuterà solo domattina se prendere parte alla seconda prova oppure no. Non dovesse farcela non potrebbe partecipare alle due discese di venerdì e sabato.

OMNISPORT