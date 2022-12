PSG, Al Khelaifi: "Messi rimane sino a fine stagione"

18-12-2022 11:17

Nasser Al Khelaifi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando sostanzialmente che Mbappè ha appena rinnovato, mentre Messi resterà a Parigi sono al termine della stagione in corso. Le parole del Presidente del Paris Saint Germain: “Kylian ha appena firmato un nuovo contratto e quello di Leo dura almeno fino a fine stagione. Entrambi, ma in realtà tutti i nostri giocatori, sono felici di giocare al PSG. Lo dimostrano le loro prestazioni più recenti, anche prima del Mondiale. Finora il PSG non ha perso neppure una gara”. Il PSG, lo ricordiamo, sono in corsa in tutti i fronti, sia in Ligue 1, sia in Champions League.