Psg, Al-Khelaifi rischia 28 mesi di carcere

Il presidente del PSG e dell’ECA Nasser Al-Khelaifi e l’ex segretario generale della FIFA Jerome Valcke sono accusati di corruzione. L’oggetto dell’indagine riguarderda l’assegnazione dei diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030 a beIN Media Group.

Non arrivano certo buone notizie per il numero uno del Psg: il Pubblico Ministero ha chiesto rispettivamente una “condanna detentiva” di 28 mesi per il presidente del club francese e una di 35 mesi per l’ex dirigente FIFA.

