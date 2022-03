PSG, contestazione dei tifosi prima del Bordeaux

13-03-2022 13:40

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, il PSG torna in campo oggi in Ligue 1 al Parco dei Principi contro il Bordeaux. La debacle contro i Blancos ha però lasciato parecchie scorie in seno alla tifoseria parigina, che all’ingresso in campo della squadra per il riscaldamento ha pesantemente contestato i giocatori.

I più bersagliati, riporta TMW, sono stati Leo Messi e Neymar, i due “colpevoli” della tremenda eliminazione della squadra. Applausi invece per Kylian Mbappé, autore di due gol nella doppia sfida con gli iberici.

I tifosi si sono lamentati anche della gestione Al Khelaifi.

