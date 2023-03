Il PSG dovrà proseguire sino a fine stagione senza Neymar. Il club dell’emiro qatariota non ha più intenzione di prendere rischi con la caviglia destra del brasiliano, già causa di ripetute assenze nelle partite chiave della stagione, sarà assente sino a fine stagione in corso. Il giocatore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico ai legamenti. L’assenza è stimata ad almeno quattro mesi prima che il brasiliano possa riprendere gli allenamenti. Salterà, quindi, PSG-Bayern di domani.

Si tratta di un colpo davvero duro per il PSG e per il giocatore più dispendioso della storia del calcio, pagato ben 222 milioni nel 2017. Da quel momento, però, Parigi è diventata una via crucis, con la caviglia suo punto debole sin dal primo grave infortunio del febbraio 2018 durante la sfida contro il Marsiglia. Il brasiliano, preso di mira dagli avversari, si fece male da solo con un doppio saltello che comportò la frattura del quinto metatarso e una prima operazione.

Nel 2019 fu nuovamente la caviglia a cedere, con il brasiliano che rientrò a giugno solo per un’amichevole con la maglia del Brasile e contro il Qatar, per farsi di nuovo male. Sempre al solito punto con la rottura dei legamenti. L’episodio si ripetè nel 2020, a dicembre, quando un fallo da dietro fece temere il peggio per la caviglia sinistra. L’assenza, però ,fu più breve. A novembre 2021 ci fu un’altra distorsione alla stessa parte del piede, con la corsa contro il tempo per partecipare agli ottavi di Champions, persi ancora contro il Real Madrid.

Al mondiale in Qatar, nella partita di esordio contro la Serbia, O Ney rimase in campo 80 minuti e si infortunò nuovamente ancora alla caviglia destra. Il recupero fu da record, quando il 5 dicembre si presentò nuovamente in campo e segnò il gol decisivo per il passaggio del turno del suo Brasile contro la Corea del Sud. Dopo il torneo iridato, il brasiliano disputò appena 6 partite con il PSG e la caviglia sempre fasciata. E l’ultima, lo scorso 19 febbraio con il Lille, portò ad una distorsione con coinvolgimento dei legamenti.

Dramma Neymar, il commento del PSG

Il PSG ha rilasciato questo comunicato: “Neymar – scrive il Psg in un comunicato – ha presentato vari episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. In seguito all’ultima distorsione, lo staff medico ha raccomandato un’intervento di riparazione dei legamenti per evitare un rischio di recidiva. Una necessità secondo l’insieme degli specialisti consultati”. Si opererà presto presso una clinica di Doha e non riprenderà gli allenamenti prima di Luglio.