PSG, finisce la stagione di Neymar

Il classe 1992 brasiliano sarà operato nei prossimi giorni a Doha: rimarrà ai box 3-4 mesi.

06-03-2023 18:19

L’infortunio alla caviglia occorso contro il Lilla impedirà a Neymar di sfidare il Bayern Monaco domani e terrà fuori il fantasista brasiliano per il resto della stagione agonistica.

E’ questo il responso del comunicato a firma PSG: “Neymar jr. ha avuto vari episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni e dopo l’ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti per evitare rischi di recidiva. Gli esperti consultati hanno confermato quest’esigenza e l’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni a Doha. Previsti 3-4 mesi di stop prima del ritorno sul campo di allenamento”.

E’ un peccato per il fuoriclasse classe 1992, che ha spesso sfiorato la massima soddisfazione personale, con i parigini e la Nazionale, a causa di problemi fisici: anche l’ultimo Mondiale lo ha costretto ai box, dopo quello disputato in Brasile, e il rientro contro la Croazia, per quanto incisivo con la rete del vantaggio, sfortunato; l’annata pareva essere quella adatta, essendo già 18 i gol e 17 gli assist in carniere. L’inventiva del brasiliano potrebbe però essere spesa altrove per il finale di carriera: Kylian Mbappé è sempre più il re di Parigi (a 24 anni è il miglior marcatore di sempre con 201 centri) e Lionel Messi dovrebbe rinnovare con il Club di proprietà emiratina, quindi per compiere una impresa che lasci il suo segno nella storia del calcio l’opzione di cambiare maglia non è poi così peregrina.