PSG: Draxler potrebbe lasciare i parigini

25-07-2022 19:05

Julian Draxler è una riserva del Paris Saint-Germain, un club in cui non è mai riuscito a farsi valere. Il centrocampista tedesco ex Wolfsburg, a 28 anni, si sente ancora importante e vuole valutare nuove proposte. Secondo 10 Sport, portale francese, l’ex Schalke 04 interessa molto al Newcastle, che sta costruendo una rosa in grado di puntare alla zona Europa League in Premier League.

