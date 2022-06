PSG: Galtier si avvicina alla panchina

27-06-2022 13:56

Christophe Galtier si avvicina a grandi passi alla panchina del Paris Saint-Germain.

Pochettino pur avendo in rosa una serie impressionante di campioni, non ha forse saputo trova la giusta amalgama, finendo per perdere l’obiettivo più importante, ovvero la Champions League. Ininfluente l’aver vinto l’ennesimo campionato di Ligue 1.

Con ogni probabilità quindi, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il tecnico campione di Francia con il Lille due anni fa, il candidato numero uno alla sostituzione di Pochettino alla guida dei rossoblu della capitale.

Come riporta Marca, la società di Al-Khelaifi dovrà versare nella casse del Nizza una cifra pari a circa 10 milioni di euro per liberare l’allenatore. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, questa settimana potrebbe già esserci l’accordo ufficiale.

