PSG, Icardi ha aperto al trasferimento al Galatasaray

24-08-2022

Il futuro di Mauro Icardi è ormai lontano dal Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino ha infatti detto di sì al trasferimento in prestito al Galatasaray, come riportato da L’Equipe. L’ex giocatore dell’Inter ha aperto all’eventualità di lasciare Parigi dopo tre anni e andrà così al club turco.

Restano da limare gli ultimi dettagli, come la formula dell’affare. Si parla infatti di prestito oneroso con opzione d’acquisto in favore del Galatasaray. Tra l’altro, proprio contro il club turco era arrivato il primo gol di Icardi con il PSG nel 2019 in Champions League.

