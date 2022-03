PSG, il papà di Messi contatta il Barcellona

14-03-2022 11:23

La Pulce non è felice a Parigi. Contro il Bordeaux, quello che è ritenuto forse il più grande di sempre, è stato anche fischiato sonoramente dai tifosi del PSG. A fine anno, potrebbe anche andarsene.

Secondo Gerard Romero, il padre di Messi avrebbe già contattato i vertici del Barcellona per capire se ci siano o meno le condizioni per un clamoroso ritorno in blaugrana del figlio. Da capire cosa vorrà fare il PSG se messo alle strette. Indubbiamente anche il club parigino si aspettava molto di più dall’argentino che, fino ad ora, ha deluso ampiamente le aspettative.

OMNISPORT