PSG in ansia, si infortuna Neymar

Il PSG vince, in Coppa di Francia, contro lo Strasburgo (2-0) ma ha poco da sorridere. Neymar si è infortunato, nuovamente al quinto metatarso del piede destro (come accaduto lo scorso anno). Un bel problema per il brasiliano che, infatti, è stato sottoposto ad esami strumentali per capire la gravità dell'infortunio.

In ansia il tecnico dei parigini Tuchel: "Neymar è preoccupato, è lo stesso piede, il piede destro, nella stessa zona. Non ci sono altre notizie per il momento, è andato all'ospedale per ulteriori accertamenti", le sue parole riportate da ESPN. Da ricordare che il PSG ha appena perso, per infortunio, anche Verratti.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 08:20