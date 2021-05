Psg, infortunio Verratti: stagione finita, Europeo a rischio

Allarme per il Psg e per la Nazionale italiana: Marco Verratti si è fatto male in allenamento. Il centrocampista azzurro ha terminato prima la stagione, che vede i parigini ancora in lotta per il titolo della Ligue1. Problemi al ginocchio destro: contusione con distensione del legamento laterale interno.

Si parla fortunatamente di 3-4 settimane di stop, ma la situazione è da monitorare. Anche Pochettino spera non sia niente di grave: “Voglio essere ottimista ma non conosciamo ancora l’entità esatta dell’infortunio”.

OMNISPORT | 08-05-2021 15:56