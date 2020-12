Psg, Jesé rescinde il contratto

Termina con sei mesi d’anticipo rispetto ai cinque anni naturali di contratto l’esperienza al Psg di Jesé Rodriguez.

La società parigina e l’attaccante spagnolo hanno ufficialmente messo fine di comune accordo al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.

Jesé saluta dunque Parigi dopo quattro anni e mezzo, trascorsi per lo più in prestito in giro per l’Europa: in mezzo alle brevi e spezzettate parentesi francesi troviamo le esperienze non esaltanti con Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona.

Nel 2016 il club sborsò 25 milioni di euro per acquistare dal Real Madrid campione d’Europa un giocatore che nei primi anni dello scorso decennio era considerato una delle promesse più lucenti della Spagna, con cui vinse un Europeo Under 19 nel 2012.

In questa stagione Jesé ha visto il campo soltanto in due occasioni: due spezzoni di partita in Ligue 1 e tante esclusioni dai convocati.

OMNISPORT | 06-12-2020 12:20