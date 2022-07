PSG: Kimpembe in vendita solo per 70 milioni

24-07-2022 22:59

Presnel Kimpembe non si muoverà da Parigi, salvo offerte irrinunciabili. Nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha affermato che il francese non è stato inserito nella lista dei partenti e una sua eventuale cessione potrà avvenire solamente per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Sono molteplici i club interessati al cartellino del classe ’95, tuttavia alle cifre richieste una sua uscita dalla Ligue 1 sarà quasi certamente improbabile. A riportarlo è il quotidiano inglese Times. Su Kimpembe c’era anche l’interesse della Juventus prima dell’arrivo di Bremer.

