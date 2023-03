PSG, la permanenza di Messi ora è a forte rischio

Il fuoriclasse argentino ha il contratto in scadenza a giugno.

10-03-2023 09:30

A Parigi c’è aria di rivoluzione. Dopo l’ennesima delusione in Champions League, il PSG starebbe riflettendo sul proprio futuro. Non sarebbe da escludere la possibilità di uno stravolgimento radicale dell’attuale rosa.

Si parla tanto, ad esempio, del futuro di Messi. Fino a qualche settimana fa, la sua permanenza a Parigi pareva certa (da più fonti pareva che il rinnovo fosse ormai vicino). Invece, dopo la cocente eliminazione in Champions League a opera del Bayern Monaco, il futuro del fuoriclasse argentino è un mistero. A Barcellona sperano in uno suo clamoroso ritorno. Ci sarebbero poi MLS e Arabia Saudita pronte a ricoprirlo d’oro. La decisione finale la prenderà, come sempre, lo stesso Messi.