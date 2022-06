Psg, Leonardo: "Addio patetico, ho portato anche Messi"

17-06-2022 22:28

A L’Equipe, Leonardo ha parlato così del suo addio al Psg: “Strano? No. Lo trovo un po’ patetico. Non era importante, fa parte anche del mio modo d’essere. C’è stata emozione il giorno del mio arrivo come ora ce n’è per l’addio. Parto con zero amarezza, ringrazio per avere avuto questa opportunità”.

“Avrei potuto fare meglio, certo – confessa Leonardo -. Però quando penso ai miei anni al PSG penso ai sette titoli di Campione di Francia, agli altri trofei nazionali, alla finale di Champions League. E l’acquisto di Lionel Messi. Sì, l’acquisto di Messi: abbiamo concluso l’unico trasferimento della sua carriera, di un giocatore nell’Olimpo del calcio, che viene dopo Pelé e Diego Armando Maradona. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ma alla fine abbiamo acquistato Messi”.