PSG, Messi convocato per il Lilla

29-10-2021 13:16

Il PSG ha convocato Lionel Messi per la partita di questa sera in casa contro il Lilla. La partecipazione della Pulce era in dubbio a causa di un problema muscolare, tanto è vero che il fuoriclasse argentino giovedì mattina aveva precauzionalmente saltato l’allenamento collettivo. Messi ha avuto problemi fisici fin dall’inizio della stagione, tra cui una contusione ossea a un ginocchio che gli aveva fatto saltare due partite a settembre e non ha ancora segnato in Ligue 1, a differenza della Champions League, dove con la sua nuova maglia ha realizzato tre gol. Stasera invece non saranno della partita Kylian Mbappé (malattia), Marco Verratti (anca), Sergio Ramos (polpaccio), Leandro Paredes (quadricipite) e Achraf Hakimi (squalificato).

OMNISPORT