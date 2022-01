PSG, Messi e il Covid: "Mi ci è voluto più tempo del previsto per guarire"

14-01-2022 11:06

Leo Messi è risultato positivo al Covid-19 ed è quindi al momento indisponibile col PSG. Il vincitore di otto Palloni d’Oro ha voluto raccontare ai suoi fans in giro per il mondo le proprie condizioni di salute, annunciando che il rientro in campo è imminente. Questo il messaggio apparso sui suoi profili social:

“Ciao a tutti! Come sapete ho avuto il Covid e volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto e dirvi che mi ci è voluto più tempo di quanto pensassi per stare bene e guarire. Ora sono quasi guarito e non vedo l’ora di tornare in campo. Mi sono allenato in questi giorni per ottenere il 100%, quest’anno arriveranno sfide molto belle e spero che molto presto potremo rivederci. Grazie!”.

OMNISPORT