Psg, operato Neymar: per lui stagione finita

Il brasiliano ha subito l'intervento chirurgico a Doha, in Qatar. Il problema da risolvere era alla caviglia

10-03-2023 13:29

Questa mattina il brasiliano del Psg, Neymar, è stato operato alla caviglia in quel di Doha, in Qatar. Come sappiamo, per il giocatore della Selecao la stagione è finita. Neymar si era fatto male lo scorso 19 febbraio durante il matche di Ligue 1 contro il Lille. I francesi sono stati eliminati dalla Champions League con il Bayern Monaco e hanno quindi optato per l’operazione per il giocatore brasiliano. Ora bisognerà capire quando Neymar riprenderà a giocare, ma fino alla prossima stagione non ci sono grossi impegni. Il Psg conta comunque di far suo il campionato anche senza la stella sudamericana.