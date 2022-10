PSG, per la difesa non si pensa solo a Skriniar

21-10-2022 21:37

Il calciomercato è fermo in questo momento, ma le varie squadre stanno già sondando diverse piste per la finestra di gennaio e quella della prossima estate. Il Paris Saint-Germain vuole a tutti i costi rinforzarsi in difesa e sta di certo pensando ancora a Milan Skriniar, il cui contratto con l’Inter scadrà al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, oltre allo slovacco il club parigino sta puntando su un altro difensore forte. Il piano B del PSG è infatti Pierre Kalulu, giovane talento francese scoppiato con la maglia del Milan. Un’operazione che al momento sembra molto complicata.