Psg: per la panchina spunta anche Mancini

Il commissario tecnico dell'Italia sarebbe il preferito rispetto a José Mourinho, accusato di essere un difensivista

28-03-2023 09:34

Ci sono due scuole di pensiero per il prossimo allenatore del Psg, dato che le sorti di Christophe Galtier paiono segnate. Secondo il Messaggero, infatti, uno dei candidati principali sarebbe il portoghese José Mourinho, attualmente sulla panchina della Roma. Il suo carisma e la sua esperienza vengono considerate doti essenziali per guidare i campioni che ci sono in squadra e per superare le fasi a eliminazione diretta della Champions, autentica ossessione a Parigi. C’è poi anche l’amicizia con il direttore sportivo Campos ad alzare ulteriormente le quotazioni.

C’è un ‘però’. Mourinho viene considerato tecnico dal gioco troppo difensivo, non in linea con la politica del Psg. Ecco allora spuntare il nome di un italiano, addirittura il selezionatore della Nazionale azzurra, ossia Roberto Mancini.