PSG: Rafinha andrà in Qatar

Rafinha presto saluterà Parigi. Il centrocampista brasiliano ex Barcellona non rientra più nei piani del Paris Saint Germain e sta cercando una sistemazione nella sessione di calciomercato attuale. Secondo quanto riporta il portale francese Footmercato.nei, l’ipotesi Qatar starebbe prendendo sempre più piede, in quanto il calciatore sarebbe stato richiesto dall’Al Arabil. Un colpo che avrebbe più valore mediatico anche in vista dei Mondiali che si terranno in quello stesso Paese a novembre, tra poco meno di due mesi.

