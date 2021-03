PSG schiacciasassi a Lione: raggiunto il Lille in vetta

Arriva l’aggancio in cima alla classifica in Ligue 1. Il PSG raggiunge il Lille a quota 63 dopo una fondamentale quanto roboante vittoria sul sempre difficile campo del Lione. Finisce infatti 4-2, grazie alle reti di Danilo e Di Maria e alla doppietta del solito Mbappé. Servono solo a rendere il passivo meno pesante le reti di Slimani e Cornet.

Pesante in tal senso anche la caduta casalinga del Lille, battuto per 2-1 dal Nimes. Stesso risultato per il Lens sul campo dello Strasburgo. Vince in traserta anche il Reims (1-0 a Digione), mentre il Montpellier batte per 3-1 tra le mura amiche il Bordeaux. Finisce 1-1 tra Nantes e Lorient, pareggio senza reti tra Brest e Angers.

OMNISPORT | 21-03-2021 23:21