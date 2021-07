PSG, Sergio Ramos si presenta: "Orgoglioso di questo progetto"

A seguito dell’ufficialità dell’ex Real Madrid Sergio Ramos come nuovo giocatore del PSG, il forte difensore spagnolo ha anche rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del Club. Queste le sue parole, che esprimono gioia sia per il progetto ambizioso della società sia per un cambiamento di vita che desiderava da anni:

“Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto molto ambizioso, entrare a far parte di una squadra con grandi giocatori. È un club che si è già dimostrato ai massimi livelli con solide basi, voglio continuare a crescere con il Parigi e aiutare la squadra a lavorare per vincere titoli”.

Dopo 16 anni al Real Madrid (e ben 4 Champions League), Ramos approda a Parigi con un contratto biennale faraonico per un giocatore di 35 anni, ma la sua forza e il suo carisma serviranno moltissimo al PSG per arrivare a conquistare l’ossessione del presidente Nasser Al-Khelaïfi, la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Ora il PSG sembra già concentrato sul prossimo obiettivo, vale a dire Paul Pogba, che molti danno come candidato forse per la mediana dei parigini.

OMNISPORT | 08-07-2021 11:35