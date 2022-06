PSG, Zidane: "Se torno ad allenare è per vincere"

23-06-2022 08:50

Il futuro di Zidane è ancora avvolto nel mistero. A oggi, l’ex tecnico del Real Madrid, non ha ancora deciso cosa farà la prossima stagione. Si parla sempre di un suo approdo al PSG.

Sulla questione, Zizou è stato chiaro: “Mai dire mai. Se tornerò ad allenare, sarà per vincere”, le sue chiare parole rilasciate all’Equipe. Il PSG, al momento, sta cercando un accordo per “liberarsi” di Pochettino. Diverse indiscrezioni parlano di Galtier (visto lo scorso anno alla guida del Nizza) come nuovo allenatore del club in cui giocano Messi, Mbappé e Neymar.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE